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طلعت يوسف يختار 23 لاعباً لمعسكر برج العرب استعداداً للمصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندري، على اصطحاب 23 لاعباً في قائمة فريق الثغر، للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمباراة المصرى المقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 بمسابقة الدوري العام، وكان الاتحاد السكندري قد تعادل في مباراة الجولة 19 أمام نادي الجونة بهدف لمثله.

 

 

 وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:

 

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عماد السيد و محمود الزنفلى و عمرو خليل والسيد سالم و محمود رزق و مروان النجار و احمد حجى و احمد نبيل مانجه و خالد الغندور والصباحى و خالد قمر و مروان عطيه و محمود شعبان و اسامه العزب و احمد راشد و صبرى رحيل واسلام جمال و يوسف حسن و عبد الغنى محمد ونور السيد و كريم الديب و عمر الميدانى و احمد رفعت.

 

في سياق متصل، طلب طلعت يوسف من عبد الجليل إمام المدير الإدارى للفريق مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة الذين مازالوا فى بلادهم نظرا لغلق المجال الجوى فى بعض البلدان بسبب جائحة التى ضربت العالم منذ بداية العالم الجارى .

ويعانى الاتحاد السكندرى من غياب ثلاثة لاعبين أفارقة وهم الليبى أنيس سالتو والأوغندى إيمانويل أكوى والمالى ويلسون أكاكبو والأخير يحتاجه طلعت يوسف لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمد أنور بالرباط الصليبى وانتهاء موسمه الكروى مع زعيم الثغر .

 

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