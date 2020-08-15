شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: نجونا من الفخ.. أثق في مصطفى محمد وبن شرقي وأوناجم يخضعان للتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في الوقت القاتل من عمر اللقاء، الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال كارتيرون: واجهنا خصم قوي اغلق نصف الملعب جيدا ولعب على التأمين الدفاعي وهو ما جعلنا نتأخر في احراز الاهداف ، ولكن في النهاية حققنا المفيد وهو الثلاثة نقاط.

واصل: ما حدث في مباراة اليوم عكس المباراة الماضية امام الاتحاد السكندري الذي شهد اضاعة للاهداف وكلفنا الخسارة في النهاية لنقطتين مهمتين في المسابقة وتعلمنا من هذا ولم نقع في نفس الفخ اليوم

وأضاف: لدي ثقة كبيرة في مصطفى محمد ولكنه يواجه في الوقت الحالي سوء حظ، وانا لن اتركه حتى يعود للتهديف مرة اخرى، ولدينا حلول هجومية كثيرة ووضعنا التونسي فرجاني ساسي في مركز صانع الالعاب لزيادة الفاعلية الهجومية.

واختتم: بن شرقي واوناجم لازالو في فترة التأهيل ولم يصلا الى قمة مستواهم ولكنهم سوف يظهران الفترة المقبلة بشكل مميز، وحازم امام واوباما اصبحا جاهزان للمشاركة ولكنا فضلنا اراحتهم اليوم من اجل عدم عدم تفاقم اصابتهم خاصة وان الفريق لديه العديد من المباريات الهامة المقبلة ومنها الاهلي.

وحقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.

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خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم ، محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس.