شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : تقنية الـ VAR وثلاث قرارت تحكيمية الأبرز فى لقاء الزمالك ومصر المقاصة. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * مصر المقاصة

المسابقة : الدوري العام المصري الأسبوع التاسع عشر المؤجل

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

المساعد الأول : سمير جمال

المساعد الثاني : شريف عبد الله

الحكم الرابع : عاطف حسين

حكام الVAR : وائل فرحان، مصطفى الشهدى

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : قدم طاقم التحكيم وخصوصا تقنية الفار نموذجا ممتازا في كيفية إدارة المباراة واحتساب الأخطاء نتيجة الفهم الجيد للقانون والتعاون المتميز بين طاقم التحكيم ككل, ففى الدقيقة 5 من الشوط الأول يتدخل الفار لإلغاء ضربة الجزاء التى إحتسبها نور الدين لصالح مصر المقاصة بداعى العرقلة من اللاعب محمود علاء ولكن بعد مراجعة الفار تبين أنه لا وجود لركلة الجزاء ولكن أحمد توفيق لاعب مصر المقاصة هو من قام بالدخول بتهور على قدم اللاعب محمود علاء.

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فى الدقيقة 56 احتكاك ومنافسة قانونية بين مهاجم الزمالك ومدافع المقاصة داخل منطقة جزاء المقاصة والحكم يأمر باستئناف اللعب, الفار يستدعى الحكم بداعى وجود مخالفة واحتمالية وجود ركلة جزاء ولكن المنافسة كانت قانونية والتنافس كان عادلا بين كلا اللاعبين وقرار صحيح من الحكم ولم يكن هناك داع لتدخل الفار.

تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة : طبق الحكم عنصر إتاحة الفرصة بصورة ممتازة فى الدقائق 84,56 وخصوصا فى الدقيقة 49 من الشوط الثانى والتى كادت أن تسفر عن هدف لصالح فريق مصر المقاصة.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : قدم الحكم نموذجا جيد في اللياقة البدنية والأعتماد علي عنصر التحمل العام مع تغيير نموذج الجري الي تحمل السرعة عند اللزوم خاصة داخل مناطق الجزاء .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أحكم إبراهيم نور الدين قبضته على المباراة نتيجة الفهم الجيد للقانون والعقوبات الإنضباطية حيث أشهر نور الدين البطاقة الصفراء لكلا من أحمد توفيق لاعب المقاصة ومحمود علاء لاعب الزمالك وأحمد مودى وعاصم سعيد لاعبا المقاصة فى الدقائق 90,74,18,5 للتهور وإنذار لمحمود دسوقى فى الدقيقة 85 لتعطيل الهجوم الواعد.

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تميز من الحكم سمير جمال حينما أشار بوجود مخالفة تسلل وإلغاء هدف لصالح الزمالك فى الدقيقة 9 و أيضا الإشارة إلى وجود مخالفة تسلل على اللاعب مصطفى محمد فى الدقيقة 11 بعد المتابعة من الفار.

أشار على حالات التسلل فى الدقائق 63,46,1 بتقدير صحيح.

المساعد الثاني : تعاون فى إحتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 86,40 وأشار على حالات التسلل فى الدقائق 87,68,14,12 بتقدير صحيح.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الVAR: تدخل وتعاون ممتاز مع حكم المباراة فى الدقيقة 5 من الشوط الأول فى حالة إلغاء ركلة جزاء المقاصة وأيضا متابعة جيدة وقرار صحيح بوجود مخالفة تسلل على لاعب الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 11 ولكن تدخل غير مطلوب فى الدقيقة 56 فى حالة التنافس العادل والمكاتفة القانونية بين مهاجم الزمالك ومدافع المقاصة داخل منطقة جزاء المقاصة.