شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة رئيس المقاصة أثناء مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت شقيقة اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة مساء اليوم داخل مستشفى المعادي للقوات المسلحة، وتلقى اللواء محمد عبد السلام نبأ وفاة شقيقته خلال الشوط الثاني لمباراة المقاصة والزمالك، ليغادر فور علمه بالخبر مقصورة استاد القاهرة حيث كان متواجدا لمتابعة اللقاء، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيدة وتشيع الجنازة غدًا بمدافن الأسرة بالقاهرة، ويتقدم مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بخالص العزاء للواء محمد عبد السلام في وفاة شقيقته، داعين للفقيدة بالرحمة وللأسرة بالصبر والسلوان.

وانتهت مباراة الزمالك والمقاصة بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه الناشئ حسام اشرف في الدقيقة 94 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، ليحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 53 نقطة.

وحقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف ، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم ، محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس.

وجاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الفريقين حيث كاد أشرف بن شرقى يسجل الهدف الأول فى الدقيقة الثانية الا أن محمود حمدى حارس المقاصة ينقذ مرمى فريقه.

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وفى الدقيقة السابعة يلغى الحكم ابراهيم نور الدين قراره باحتساب ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة بعد مراوغة محمد ابراهيم للاعبى الزمالك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو ألغى الحكم قراره وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه محمد ابراهيم، قبل أن يلغى الحكم المساعد هدفين للزمالك بتوقيع محمد عبد الشافى ومصطفى محمد.

ويشارك محمد أوناجم فى الدقيقة 12 بدلا من محمد حسن الذى خرج للإصابة.. ويتراجع لاعبو المقاصة الى الخلف أمام الهجوم الابيض الشرس ويحصل محمود علاء على البطاقة الصفراء بعد تدخله بقوة مع مدافع المقاصة، كما أفسد محمود حمدى الونش هجمة منظمة وخطيرة للمقاصة ليبعد الكرة خارج الملعب.

وينشط أداء مصر المقاصة قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق صلاح ريكو ومحمد ابراهيم فى محاولة لادراك الهدف الأول لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، يضغط لاعبو مصر المقاصة على الزمالك من أجل إرباك حسابات الفريق الأبيض وخطف هدف مبكر لتصعيب المهمة على الزملكاوية، بينما نجح محمد أبو ناجم فى شن غزوة زملكاوية وارسل كرة عرضية خطيرة لكن مودى مدافع المقاصة ينقذ الموقف.وكاد مصطفى محمد يسجل الهدف الأول فى الدقيقة 60 لكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات.