شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: الفوز على المقاصة دليل نجاح معسكر الزمالك ومفيش لاعب كبير وصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن الانتصار الذي حققه الفريق الأبيض خلال مباراة اليوم، على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، هو شهادة نجاح لمعسكر برج العرب الذي خاضه الفريق الأبيض استعداداً لاستئناف الدوري.

وقال المشرف على الزمالك: في ماتشات هنكسبها بسهولة وفِي ماتشات هتبقى متكهربة ولكن فوز الْيَوْمَ نتاج المعسكرات، وبعد أن تم تجهيز الناشئين ولما احتجناهم لقيناهم وعندهم وعي كبير.

واصل: الفوز اليوم تحقق بروح اللاعبين وتحدثنا مع الناشئين كما تحدثنا مع مصطفي محمد "مفيش" لاعب كبير ولاعب صغير، وعانينا من غيابات واجهاد ولكن حققنا الهدف بتحقيق الفوز بروح عالية من اللاعبين.

وحقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.

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خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم ، محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس.