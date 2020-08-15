شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمقاصة 0 / 0 بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والمقاصة المقامة حاليا فى الأسبوع الـ19 بالدورى، بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم ، محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس.

وجاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الفريقين حيث كاد أشرف بن شرقى يسجل الهدف الأول فى الدقيقة الثانية الا أن محمود حمدى حارس المقاصة ينقذ مرمى فريقه.

وفى الدقيقة السابعة يلغى الحكم ابراهيم نور الدين قراره باحتساب ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة بعد مراوغة محمد ابراهيم للاعبى الزمالك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو ألغى الحكم قراره وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه محمد ابراهيم، قبل أن يلغى الحكم المساعد هدفين للزمالك بتوقيع محمد عبد الشافى ومصطفى محمد.

ويشارك محمد أوناجم فى الدقيقة 12 بدلا من محمد حسن الذى خرج للإصابة.. ويتراجع لاعبو المقاصة الى الخلف أمام الهجوم الابيض الشرس ويحصل محمود علاء على البطاقة الصفراء بعد تدخله بقوة مع مدافع المقاصة، كما أفسد محمود حمدى الونش هجمة منظمة وخطيرة للمقاصة ليبعد الكرة خارج الملعب.

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وينشط أداء مصر المقاصة قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق صلاح ريكو ومحمد ابراهيم فى محاولة لادراك الهدف الأول لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، يضغط لاعبو مصر المقاصة على الزمالك من أجل إرباك حسابات الفريق الأبيض وخطف هدف مبكر لتصعيب المهمة على الزملكاوية، بينما نجح محمد أبو ناجم فى شن غزوة زملكاوية وارسل كرة عرضية خطيرة لكن مودى مدافع المقاصة ينقذ الموقف.وكاد مصطفى محمد يسجل الهدف الأول فى الدقيقة 60 لكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات.

ويحتل الزمالك قبل المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة ،بينما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.