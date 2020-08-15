شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم تريند على تويتر بسبب المقاصة..والزملكاوية: ما عملش كده فى 10سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق، ومصر المقاصة الحالي التريند على موقع تويتر، وذلك خلال مشاركته فى مباراة الفريقين ضمن مباريات بطولة الدوري العام، حيث حرص جمهور الزمالك بصفة خاصة على التفاعل مع أداء لاعبه وقائده السابق من خلال تعليقات استغرب فيها كثيرين الأداء الكبير الذى يقدمه، حيث كتب أحد النشطاء عبر تويتر: "الأداء اللى بيقدمه إبراهيم في اول نص ساعة ما عملوش في 10 سنين مع الزمالك".

كما أضاف أحدهم:"محمد إبراهيم بيعمل كل حاجة فى الكورة ضد الزمالك ناقص يقف جون"، فيما علق آخر بكتابة:"محمد إبراهيم اول مرة أشوفه يدافع في مباراة عمره ما عملها مع الزمالك".





من ناحية أخرى حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على التواجد في استاد القاهرة من أجل مؤازرة ودعم الزمالك في المواجهة التي تجمعه حاليًا بمصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري.





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فيما لجأ إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك والمقاصة الي تقنية حكم الفيديو "فار" بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح محمد إبراهيم لاعب المقاصة ولكنه عاد وألغي القرار بعدما لجأ الي تقنية الفار، ويحصل محمد إبراهيم علي كارت أصفر بعد إلغاء القرار.





وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي بدأ به مباراة اليوم أمام المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم.

بينما اعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة التشكيل الذي بدأ به فريقه مباراة اليوم امام الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي : محمود حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، استبعاد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومى من قائمة مباراة الزمالك، وذلك بعد الإصابة التى لحقت به، وهي عبارة عن رشح فى الركبة، وبعد الخضوع للأشعة اللازمة واستشارة الجهاز الطبى تم استبعاد اللاعب لمدة أسبوع حتى يزول الارتشاح والالتهابات التى سببتها الإصابة، على أن ينتظم فى تدريبات الفريق بعد ذلك ويشارك فى المباريات.