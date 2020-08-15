صور.. بدلاء الزمالك يؤدون الصلاة في الملعب بين شوطي المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص بدلاء الزمالك علي أداء الصلاة بين شوطي لقاء الفريق الأبيض مع مصر للمقاصة، المقامة في ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والمقاصة المقامة حاليا فى الأسبوع الـ19 بالدورى، بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم ، محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس. وجاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الفريقين حيث كاد أشرف بن شرقى يسجل الهدف الأول فى الدقيقة الثانية الا أن محمود حمدى حارس المقاصة ينقذ مرمى فريقه. Advertisements وفى الدقيقة السابعة يلغى الحكم ابراهيم نور الدين قراره باحتساب ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة بعد مراوغة محمد ابراهيم للاعبى الزمالك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو ألغى الحكم قراره وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه محمد ابراهيم، قبل أن يلغى الحكم المساعد هدفين للزمالك بتوقيع محمد عبد الشافى ومصطفى محمد. ويشارك محمد أوناجم فى الدقيقة 12 بدلا من محمد حسن الذى خرج للإصابة.. ويتراجع لاعبو المقاصة الى الخلف أمام الهجوم الابيض الشرس ويحصل محمود علاء على البطاقة الصفراء بعد تدخله بقوة مع مدافع المقاصة، كما أفسد محمود حمدى الونش هجمة منظمة وخطيرة للمقاصة ليبعد الكرة خارج الملعب. وينشط أداء مصر المقاصة قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق صلاح ريكو ومحمد ابراهيم فى محاولة لادراك الهدف الأول لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

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