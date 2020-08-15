كارتيرون: أوباما أصبح جاهزا.. ولدي ثقة كبيرة في مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالفوز القاتل الذي حققه فريقه على مصر المقاصة بهدف نظيف في الدوري المصري، مشيرا إلى جاهزية يوسف أوباما وثقته في مصطفى محمد.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "واجهنا خصما قويا أغلق نصف الملعب جيدا ولعب على التأمين الدفاعي، وهو ما جعلنا نتأخر في إحراز الأهداف، ولكن في النهاية حققنا المفيد وهو الثلاثة نقاط".

وأضاف: "ما حدث في مباراة اليوم عكس المباراة الماضية امام الاتحاد السكندري الذي شهد اضاعة للاهداف وكلفنا الخسارة في النهاية لنقطتين مهمتين في المسابقة وتعلمنا من هذا ولم نقع في نفس الفخ اليوم".

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وعلق الفرنسي على تراجع المستوى التهديفي لمهاجمي الفريق قائلا: "لدي ثقة كبيرة في مصطفى محمد، ولكنه يواجه في الوقت الحالي سوء حظ، ولن أتركه إلا عندما يعود للتهديف مرة أخرى".

وتابع: "لدينا حلول هجومية كثيرة ووضعنا التونسي فرجاني ساسي في مركز صانع الالعاب لزيادة الفاعلية الهجومية".

وأكمل: "بنشرقي وأوناجم في فترة التأهيل بعدما وصلا إلى مصر متأخرا، ولم يصلا إلى قمة مستواهما حتى الآن، ولكنهما سيظهران الفترة المقبلة بشكل مميز".

وأتم كارتيرون قائلا: "حازم إمام ويوسف أوباما أصبحا جاهزين للمشاركة، فضلت إراحتهما اليوم من أجل عدم عدم تفاقم إصابتهما، خاصة أن الفريق لديه العديد من المباريات الهامة المقبلة، ومنها الأهلي".