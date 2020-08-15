إصابة ناشئ الزمالك عقب مباراة مصر للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

تعرض حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك الناشيء الذي تواجد على مقاعد بدلاء الفريق أمام مصر للمقاصة للإصابة أثناء الخروج من ملعب ستاد القاهرة تجاه غرف خلع الملابس.

وكشف مراسل الخليج 365 الذي تواجد في المباراة أن حسام عبدالمجيد أثناء الخروج من أرض الملعب سقط على الأرض في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

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وظهر التأثر على اللاعب الذي استعان بالزملاء من أجل الدخول إلى غرف خلع الملابس للخضوع للفحص الطبي من جانب طبيب الفريق والتعرف على حالته.

واستعاد الزمالك بحسام عبدالمجيد منذ فترة الإعداد لبداية الموسم الجديد، وبرز بشكل جيد وهو ما أقنع باتريس كارتيرون بالاعتماد عليه في قائمة المباراة.

واستطاع الزمالك أن يحقق الفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ19 من دوري we المصري.