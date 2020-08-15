في الذكرى الـ28.. حكاية المصريين في بريميرليج مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في مثل هذا اليوم، الخامس عشر من أغسطس، قبل 28 عاما، انطلقت أولى مباريات منافسات الدوري الإنجليزي بشكلها الجديد "بريميرليج"، حين تم استخدام مسمى الدوري الممتاز سنة 1992، بتكوين الدوري من 20 فريقا.

كانت نسخة (1992-1993) من المسابقة هي الموسم الافتتاحي للدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد، القسم الأعلى لكرة القدم الإنجليزية، وبدأ الموسم في 15 أغسطس 1992 وانتهى في 11 مايو 1993 بتتويج مانشستر يونايتد.

وبعد مرور 11 عاما من انطلاق بريميرليج، كان إبراهيم سعيد أول اللاعبين المصريين المنضمين إلى المسابقة حين انتقل إلى إيفرتون على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في عام 2003، لكنه فشل في خوض أي مباراة مع الفريق الأول.

البداية من ميدو

تمكَّن أحمد حسام ميدو من أن يكون أول لاعب مصري على الإطلاق يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد انتقاله إلى توتنهام في يناير 2005 على سبيل الإعارة من روما الإيطالي، قبل أن يتم شرائه نهائيا في صيف 2006.

وارتدى ميدو قمصان أربعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لتوتنهام منذ 2005 حتى 2007، وميدلزبرة بين عامي 2007 و2009، ثم ويجان بالدور الثاني لموسم 2008-09، وأخيرا وست هام معارا لستة أشهر في 2010.

وأحرز ميدو 21 هدفا في 94 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي.

خماسي جديد

لحق حسام غالي بميدو بعد انتقاله لتوتنهام في يناير 2006، ليستمر مع السبيرز حتى يناير 2008 قبل أن ينتقل إلى ديربي كاونتي، ثم عاد إلى توتنهام مجددا في يونيو 2008 على سبيل الإعارة، قبل أن يرحل عن إنجلترا في يناير 2009.

وبعد عام من انتقال غالي لبريميرليج، جاء الدور على أحمد فتحي الذي انتقل لشيفيلد يونايتد في يناير 2007 قادما من الإسماعيلي، واقتصر ظهوره في المسابقة على ثلاث مباريات فقط، قبل أن يعود لمصر من بوابة الأهلي بعد ستة أشهر.

محمد شوقي كان أيضا بين اللاعبين المصريين الذين مروا على بريميرليج، حيث انتقل إلى ميدلزبرة قادما من الأهلي في صيف 2007 قبل أن يرحل في يناير 2010، بعدما لعب مع الفريق 18 مباراة بالمسابقة زامل خلالهم أحمد حسام ميدو.

وفي 2008، انضم عمرو زكي إلى ويجان قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد زامل خلاله أحمد حسام ميدو، ليسجل "البلدوز" كما كان يلقب عشرة أهداف في بريميرليج، بينهم ثنائيته الأبرز في مسيرته في مواجهة ليفربول.

Advertisements

ولعب محمد ناجي جدو لهال سيتي على سبيل الإعارة من الأهلي، وشارك في مباراتين كبديل مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم (2013-14)، وسجل خمسة أهداف في 12 مباراة لعبها في "تشامبيونشيب" بعيدا عن بريميرليج.

سداسي حالي

ستة لاعبين مصريين يمثلون الأندية الإنجليزية حاليا، وهم محمد صلاح مع ليفربول، أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه مع أستون فيلا، محمد النني مع آرسنال، أحمد حجازي مع وست برومتش ألبيون، وأخيرا رمضان صبحي مع هدرسفيلد تاون.

وللمرة الأولى، قد يشهد الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل (2020-2021) تواجد خماسي مصري، بعد تأهل حجازي إلى بريميرليج وعودة النني إلى آرسنال بعد انتهاء إعارته إلى باشكتاش التركي، بجانب نجاة أستون فيلا من الهبوط.

ولن يظهر رمضان في بريميرليج في ظل غياب هدرسفيلد عن منافسات المسابقة، لكنه ظهر في المسابقة مع ستوك سيتي وفريقه الحالي "التيرييرز" منذ 2016 حتى 2019، مدونا حضوره في 45 مباراة أغلبها كبديل، ليسجل هدفين.

ويعد أحمد المحمدي، نجم أستون فيلا، أكثر اللاعبين المصريين مشاركةً في بريميرليج برصيد 183 مباراة، إذ بدأ مسيرته في إنجلترا من بوابة سندرلاند في 2010، قبل تمثيل هال سيتي منذ 2013 حتى 2017، ومنه للفيلانز بالموسم الماضي.

المجد لصلاح

دخل محمد صلاح التاريخ من أوسع أبوابه في الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح أول لاعب مصري يرفع كأس بريميرليج في إنجلترا، بعد مساهمته في تتويج ليفربول باللقب للموسم المنقضي 2019-2020، وهو الأول للريدز بنسخته الحديثة.

حقق صلاح ذلك في موسمه الثالث مع ليفربول، حيث بات أحد أبرز اللاعبين في تاريخ بريميرليج، وهو الأنجح في تاريخ المسابقة على صعيد نسبة فوز فريقه بين اللاعبين الذي خاضوا 100 مباراة أو أكثر.

وكان صلاح تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول (2017-2018) برصيد 32 هدفا، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالبطولة، منذ أن أصبحت تضم 20 فريقا بدلا من 22 فريقا.

وتُوج النجم المصري بالحذاء الذهبي كهداف للمسابقة للموسم الثاني على التوالي بالاشتراك مع الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول ماني، برصيد 22 هدفا لكل منهم.

وفي الموسم المنقضي، سجل صلاح 19 هدفا في بريميرليج، ليصل إجمالي عدد أهدافه في الدوري الأقوى بالعالم إلى 75 هدفا حتى الآن، بواقع 73 هدفا مع الريدز وهدفين بقميص تشيلسي في موسم 2013-14.