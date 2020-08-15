الزمالك يفوز على مصر المقاصة بهدف في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق الزمالك فوزا في الوقت القاتل أمام مصر المقاصة، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد اللاعب حسام اشرف في الدقيقة 90+3.

وبتلك النتيجة وصل فريق الزمالك إلى النقطة 38 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة.

أحداث المباراة

في الدقيقة 6 احتسب الحكم ابراهيم نور الدين ركلة جزاء ضد الزمالك قبل الرجوع لتقينة الفيديو ليقرر الغاء القرار.

Advertisements

وعاد حكم الفيديو المساعد مجددا في الدقيقة 9 من عمر المباراة حيث أكد قرار الحكم المساعد بإلغاء هدف لمحمود علاء بداعي وجود تسلل على لاعب الأبيض.

في الدقيقة 35 اهدر عبد الله مجدي فرصة محققة لفريق مصر المقاصة بعد وصول كرة ارضية داخل منطقة الجزاء سددها في جسد الحارس أبو جبل.

وكاد المهاجم مصطفى محمد يتقدم للزمالك بالهدف الأول لفريق الزمالك بعد عرضية من اوناجم حولها مهاجم الزمالك لكن الكرة علت عارضة حارس مرمى فريق المقاصة.

وحل أسامة فيصل كبديل في تشكيل الزمالك في بالدقيقة 90 بدلًا من فرجاني ساسي.

وتمكن اللاعب البديل حسام أشرف من احراز هدف قاتل في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة بعد تمريرة من محمد أوناجم ذهبت إلى أسامة فيصل ثم زميله الشاب الذي أسكنها في الشباك بالوقت القاتل.