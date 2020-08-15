بايرن ينتظر.. مانشستر سيتي 1 - 2 ليون.. المباراة تشتعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه أولمبيك ليون الفرنسي ضربة قوية ضد مانشستر سيتي بالفوز على الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم ضمن دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليون بفوزه المفاجئ سيواجه بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي حيث تفوق الفريق البافاري بنتيجة ساحقة على حساب برشلونة عندما تفوق بنتيجة (8-2).

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثالثة من بداية المباراة حصل ستيرلينج على كرة رائعة من جهة اليسار يحاول تمريرها إلى خيسوس لكن دفاع ليون يتدخل ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 24 من زمن أحداث الشوط الأول استطاع كورنية أن يسجل هدف التقدم لصالح أولمبيك ليون وسط تهاون دفاعي من مانشستر سيتي.

كيفين دي بروين في الدقيقة 39 نفذ ركلة حرة مباشرة من جهة اليسار على مرمى ليون لكن لوبيز حارس الفريق الفرنسي يبعد الكرة.

فرصة أخرى من مانشستر سيتي كانت في الدقيقة 43 عن طريقة مراوغة رائعة من ستيرلينج ليمرر كرة لرودري المتواجد أمام المرمى ليسدد كرة يتصدى لها لوبيز على مرتين.

وفي الدقيقة 46، مرر كيفين دي بروين كرة رائعة نحو رحيم ستيرلينج المتواجد في منطقة الجزاء لكن يتدخل صاحب الهدف كورنية ويبعد الكرة لركنية.

كيفين دي بروين عاد من جديد ليهدد مرمى ليون في الدقيقة 60 بعد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة تجد لوبيز يبعد الكرة بثبات.

وحاول فيرناندو مارشال في الدقيقة 63 أن يعزز النتيجة لصالح ليون بتسديدة قوية تجد إيدرسون لتظل النتيجة (1-0) لصالح الفريق الفرنسي.

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نجم مانشستر سيتي عاد مرة أخرى ليسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 65 لكن تمر أعلى المرمى بقليل.

أخيرًا بعد صمود استمر قرابة 70 دقيقة استطاع كيفين دي بروين أن يحطم صمود ليون ويسجل هدف التعادل بعد تمريرة رائعة من ستيرلينج حيث مرر كرة لدي بروين ويسجل هدف التعادل وتصبح النتيجة (1-1).

وفي الدقيقة 72، سدد خيسوس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة لكن لوبيز ينقذ مرماه ويبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 77 مرر رحيم ستيرلينج كرة عرضية رائعة لخيسوس لكن يسدد الأخير كرة بعيدة عن مرمى ليون.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أحرز البديل موسى ديمبيلي هدف التقدم لصالح ليون لتصبح النتيجة (2-1).

في الدقيقة 86، أهدر رحيم ستيرلينج فرصة هدف مؤكدة لصالح مانشستر سيتي بعد عرضية رائعة من خيسوس لكن ستيرلينج يهدر هدف وسط شباك الخالية.

بعدها عاد البديل ديميلبي ليسجل الهدف الثالث في شباك مانشستر سيتي ليوجه ضربة ثانية له على التوالي وثالثة في شباك السيتي.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - كايل وولكر - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو - فيرناندينيو - رودري - إلكاي جندوجان - كيفين دي بروين - رحيم ستيرلينج -جابريل خيسوس.

تشكيل أولمبيك ليون: أنتوني لوبيز - جايسون دينايير - مارسيلو أنتونيو - فيرناندو مارشال - ليو دوبوا - كورنية - ممفيس ديباي - كارل توكو ايكامبي - برونو غويماريس - حسام عوار - ماكسينس كاكيريت.