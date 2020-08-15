أمير مرتضى منصور يعلق على انتصار الزمالك أمام مصر المقاصة

تحدث امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن فوز الفريق الأول بالنادي على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال منصور خلال تصريحات عقب المباراة " الروح والاصرار هما العامل الايجابي للفريق النهاردة

مكسب صعب".

وأضاف " لم نكن في احسن حالتنا ولكن قدرنا نكسب بفضل روح واصرار اللاعبين هيبقى في مباريات نكسبها بسهولة وفي مباريات صعبة نكسبها بصعوبة".

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وتابع " الفرص كانت قليلة عكس مباراة الاتحاد ضيعنا كتير وخرجنا

متعادلين في الاخر".

وأردف " عندنا غيابات كتير وقدرنا نكسب الحمد لله كنا واثقين في الشباب وقولت لهم من وقت المعسكر انا وكارتيرون انه مفيش فرق بين لاعب كبير ولاعب صغير المهم المجهود اللي بيبذلوه في الملعب".

وأتم " لا أحب التعليق على التحكيم لكن معنى ان الفار يخطرك بوجود ركلة جزاء والحكم لا يحسبها !!!، المفروض الفار بيساعد الحكم".