منتخب مصر لكرة اليد يدخل معسكر مغلق بالغردقة استعدادا لبطولة كأس العالم

وصل منتخب مصر لكرة اليد الي منتجع أكوا فيستا بالغردقة لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوعين في اول فندق رياضي في الغردقة والشرق الاوسط استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتى تقام بمصر في الفترة من ١٤ - ٣١ يناير ٢۰٢١ وبمشاركة ٣٢ دولة بدلا من ٢٤ لأول مرة في تاريخ البطولة. من ١٤ - ٣١ يناير ٢۰٢١ وبمشاركة ٣٢ دولة بدلا من ٢٤ لأول مرة في تاريخ البطولة. كما وصل مدرب منتخب مصر لكرة اليد الآسبانی روبرتو جارسیا وعائلته لمنتجع الباتروس أكوا فيستا بالغردقة - الجدير بالذكر ان مدرب منتخب مصر لكرۃ الید حصد جائزة آفضل مدرب فی العالم لعام ٢۰١٩ وقد ابدی المدرب الآسبانى سعادته بحفاوۃ الأستقبال من أدارة المنتجع وأثنى على التجهيزات جارسیا وعائلته لمنتجع الباتروس أكوا فيستا بالغردقة - الجدير بالذكر ان مدرب منتخب مصر لكرۃ الید حصد جائزة آفضل مدرب فی العالم لعام ٢۰١٩ وقد ابدی المدرب الآسبانى سعادته بحفاوۃ الأستقبال من أدارة المنتجع وأثنى على التجهيزات الرياضية الموجودة داخل أول منتجع سياحى رياضى بمصر.

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