الزمالك يخطف المقاصة بهدف قاتل للصاعد حسام أشرف

خطف فريق الزمالك فوزا قاتلا بهدف دون رد أمام ضيفه مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز .
سجل الهدف اللاعب حسام أشرف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع .
جاء الشوط الأول سريعا وحماسيا من الفريقين وبادر المقاصة بالهجوم عن طريق محمد إبراهيم الذي حصلعلى ركلة جزاء ألغاها حكم الفار في الدقيقة السابعة ليحصل محمد إبراهيم على إنذار .
ورد لاعبوا الزمالك على هجمات المقاصة بأكثر منة هجمة خطيرة وسجلوا هدفين الغاهاما حكم اللقاء إبراهيم نور الدين بداعي التسلل ، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي بين الفريقن .
يقل الحماس مع بداية الشوط الثانيويستمر الفريقين في تبادل الهجمات ويصل مهاجموا الفريقين الى المرمى في أكثر من كرة الا ان الدفاع ينجح في افسادها ، قبل ان تنجح تغييرات باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وينجح الصاعد حسام أشرف في فك طلاسم دفاعات المقاصة ويعلن فوز الزمالك بثلاث نقاط غالية .
بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده الى 38 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة في المركز الخمس عشر .
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