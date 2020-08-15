تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ 25

انتهت مساء اليوم السبت منافسات الجولة ال 25 من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى". نجح الهلال السعودي فى الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد 51 نقطة. و يأتى فى المركز الثالث فريق اهلي جدة برصيد ٤٣ نقطة، يليه نادى الفيصلي برصيد ٤١ نقطة ، ويأتي في المركز الخامس نادي الوحدة برصيد ٤٠ نقطة. إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة ال٢٢ : 1- الهلال: 60 نقطة. 2- النصر: 51 نقطة. 3- الأهلي : 43 نقطة. 4- الفيصلي : 41 نقطة. 5- الوحدة : 40 نقطة. 6- الرائد : 39 نقطة. Advertisements 7- الشباب : 38 نقطة. 8- الاتفاق : 35 نقطة. 9- أبها : 32 نقطة. 10- التعاون : 32 نقطة. 11- الفيحاء : 28 نقطة. 12- الاتحاد : 26 نقطة. 13- الفتح : 25 نقطة. 14- الحزم : 24 نقطة. 15- ضمك: 24 نقطة. 16- العدالة: 20 نقطة.

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