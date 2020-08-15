النصر يفوز على الوحدة في الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزا مهما على نظيره فريق الوحدة بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري كأس الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وأحرز هدف النصر الوحيد عبدالرزاق حمدلله في الدقيقة ٤٧ من زمن اللقاء. حمدلله في الدقيقة ٤٧ من زمن اللقاء. بهذة النتيجة يحتل نادى النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة، في حين ياتي نادي الوحدة في المركز الخامس برصيد ٤٠ نقطة.

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