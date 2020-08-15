"صبحي" يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشباب تحت شعار "اشراك الشباب من اجل تحفيز العمل العالمي "، مساء اليوم، بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، بالتوازي مع التشغيل التجريبي للمدينة، والتي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ٣٠ يونيو الماضي.

حضر الاحتفالية عدد رؤساء الإتحادات الرياضية النوعية، والعديد من ممثلي الكيانات الشبابية واللجان الرياضية بالأندية وممثلي برلمان الطلائع، وقيادات وزارة الشباب والرياضة. وفى كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه

للشباب في كافة المجالات والمناسبات، مشيداً بمدونة الرئيس للشباب في الإحتفال باليوم العالمي للشباب، مؤكدا علي أن هذه المدونة رسالة لشباب العالم من الشباب المصري بتقدير القيادة السياسية لدور الشباب في تحقيق التنمية لأوطانهم.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيراً بالشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وتسعي إلى تقديم الدعم والرعاية لهم على كافة الأصعدة، من خلال إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية،

في ضوء توجيهات القيادة السياسية. وأضاف وزير الشباب أن تشريف فخامه الرئيس لافتتاح المدينة الشبابية الرياضية بالاسمرات إيمانًا منه بدور المدينة التي تشكل نموذجًا ناجحًا لعملية التنمية الشاملة خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية المعدة لبناء الشخصية المتكاملة لأبنائها. وعلي هامش الإحتفالية قام وزير الشباب والرياضة بتفقد المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات لمتابعة أبرز الأنشطة المقامة بالمدينة، ومستوى الإقبال عليها، والإطئنان علي سير العمل، ومتابعة التشغيل التجريبي للمدينة، كما تفقد معرض المشغولات اليدوية للطلائع وذوي القدرات والهمم المقام علي هامش الإحتفالية.

وعلي صعيد الإحتفالية، قدمت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه كوكبة من الفقرات الغنائية، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.