سجل هدف وصنع هدفين.. شاهد تألق سالم الدوسري بمباراة الهلال ضد العدالة

تألق سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، في مباراة فريقه أمام العدالة، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما جعله يتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية.

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ونجح الهلال، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره العدالة، بأربعة أهداف نظيفة، ليرتفع رصيد الهلال إلى النقطة 60 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وتوقف الأخير عند النقطة 20 في المركز الأخير.

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تألق سالم الدوسري:

افتتح الهلال تسجيل الأهداف في الدقيقة الـ 30، بأقدام الاعب الفرنسي جوميز، بعدما تلقي تمريرة من سالم الدوسري، وبنفس السيناريو عاد جوميز ليسجل الهدف الثاني، عن طريق عرضية سالم الدوسري.

واستطاع سالم الدوسري، في تسجيل الهدف الثالث للفريق، بعد مرواغة مدافعين العدالة، وختم عمر خربين أهداف الهلال، بتسجيله ركلة جزاء في الوقت الأضافي من عمر المباراة.