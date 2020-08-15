دوري الأبطال.. ليون يسجل هدف أول في شباك مانشستر سيتي

أحرز فريق أوليمبك ليون الهدف الأول في شباك نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين ، على ملعب خوسية الفالادي ، في أخر جولات ربع نهائي الفريقين ، على ملعب خوسية الفالادي ، في أخر جولات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سجل هدف ليون في شباك مانشستر سيتي اللاعب ماكسويل كورني في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

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