اخبار الرياضه

آنسات الأهلي بطلًا لدوري الجمهورية تحت 18 سنة لكرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكن فريق آنسات النادي الأهلي تحت 18 سنة من التتويج ببطولة دوري الجمهورية لكرة السلة ، بعد الفوز على حساب نادي سموحة بنتيجة 55-53 مساء اليوم السبت.

وكان سموحة ندًا قويًا في المباراة أمام النادي

الأهلي الذي كان يحتاج للفوز بالمباراة من أجل التويج باللقب رسميًا وهو ما تحقق في نهاية اللقاء بتحقيق الفوز الخامس من خمس مباريات.

وتواجد كلًا من الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وكابتن رحاب الغنام عضو مجلس الإدارة من أجل تسليم الميداليات للمراكز الثلاثة الأولى.

وجاء ترتيب الأندية في نهاية المسابقة كالآتي:
الأهلي في المركز الأول
الصيد في المركز الثاني
سموحة في المركز الثالث
الزهور في المركز الرابع
الزمالك في المركز الخامس
هليوبوليس في المركز السادس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آنسات الأهلي بطلًا لدوري الجمهورية تحت 18 سنة لكرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا