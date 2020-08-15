آنسات الأهلي بطلًا لدوري الجمهورية تحت 18 سنة لكرة السلة

تمكن فريق آنسات النادي الأهلي تحت 18 سنة من التتويج ببطولة دوري الجمهورية لكرة السلة ، بعد الفوز على حساب نادي سموحة بنتيجة 55-53 مساء اليوم السبت.

وكان سموحة ندًا قويًا في المباراة أمام النادي

الأهلي الذي كان يحتاج للفوز بالمباراة من أجل التويج باللقب رسميًا وهو ما تحقق في نهاية اللقاء بتحقيق الفوز الخامس من خمس مباريات.

وتواجد كلًا من الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وكابتن رحاب الغنام عضو مجلس الإدارة من أجل تسليم الميداليات للمراكز الثلاثة الأولى.

وجاء ترتيب الأندية في نهاية المسابقة كالآتي:

الأهلي في المركز الأول

الصيد في المركز الثاني

سموحة في المركز الثالث

الزهور في المركز الرابع

الزمالك في المركز الخامس

هليوبوليس في المركز السادس