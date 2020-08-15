كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي



اختير الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنتهي، بعد قيادته النادي إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 30 عاما.



وفاز ليفربول بقيادة كلوب في 32 من 38 مباراة في الموسم وجمع 99 نقطة ليضمن التتويج باللقب قبل سبع جولات من نهاية موسم البطولة.



وتوج كلوب (53 عاما) بالجائزة، السبت، بعد تفوقه على كل من مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، ومدرب ليستر سيتي، بريندان رودجرز، ومدرب شيفيلد يونايتد، كريس وايلدر.



وخلال الموسم المنتهي توج كلوب بلقب أفضل مدرب في الشهر خمس مرات متفوقا على رقم مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا وهو أربع مرات الذي حققه في موسم 2017-2018.



وفي الشهر الماضي أيضا اختارت رابطة مدربي الدوري كلوب كأفضل مدرب في العام.



وتوج مدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد الذي صنع 13 فرصة حاسمة، كأفضل لاعب شاب في الموسم يوم الجمعة.



وحصل ألكسندر-أرنولد (21 عاما) على الجائزة بعد تفوقه على لاعبي مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وميسون جرينوود وعلى ثنائي تشيلسي كريستيان بوليسيك وميسون ماونت.





المصدر: رويترز

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