رياضة | الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الزمالك فوزًا قاتلًا على حساب مصر المقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم : محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني في خط الدفاع ومحمد حسن وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الزمالك وضغط مبكر ووصلت الكرة عرضية من زيزو لبن شرقي لكن الحكم يحتسب اللعبة تسلل على الزمالك في الدقيقة الأولى من عمر المباراة .

واستمر ضغط الزمالك من الجانبين والسيطرة على وسط الملعب ورد المقاصة بمرتدة تصل لمحمد إبراهيم داخل المنطقة حاول المرور وسقط على أرض الملعب ولمس الكرة بيده لكن الحكم إبراهيم نور الدين احتسب اللعبة ركلة جزاء بعدها عاد لتقنية الفيديو ليلغي القرار ويمنح لاعب المقاصة بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

وتصل كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها محمود علاء برأسية تسكن الشباك ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل في الدقيقة 10 من عمر المباراة بعدها هدف ثاني ملغي للزمالك بعد كرة طولية يستقبلها مصطفي محمد وينطلق ويسدد الكرة وتهز الشباك ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل أيضا.

وبدأ الزمالك تغيير مبكر بنزول محمد أوناجم بدلا من محمد حسن في الدقيقة 11 من عمر المباراة بسبب الإصابة .

واستمرت محاولات الزمالك ومرر ساسي كرة بينية لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير ولكن تصدى لها الحارس محمود حمدي بصعوبة وأخرجها لركنية لكنها مرت بدون خطورة في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

ورد المقاصة بهجمة عن طريق محمد إبراهيم توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم حاول مراوغة مدافع الزمالك محمد عبد الغني ولكن نجح عبد الغني في تشتيت الكرة بنجاح وحصل المقاصة على ركنية مرت بدون خطورة على المرمى .

ونشط أوناجم في الجانب الأيمن ومرر الكرة عرضية شتتها دفاع المقاصة وحاول الرد بهجمة عن طريق صلاح ريكو لكنها لم تشكل خطورة .

وعرضية من اوناجم من ركنية ومحاولة رأسية من مصطفي محمد وتصدي من دفاع المقاصة وتنتهى بتسديدة دبل كيك من محمود علاء ويصطدم بلاعب المقاصة في الدقيقة 17 من عمر المباراة بعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمود علاء .

وحاول المقاصة مبادلة الزمالك السيطرة على مجريات اللعب في وسط الملعب لكن بدون خطورة ورد الزمالك بهجمة بعد تمريرات كثيرة وسط الملعب وتنتهى بكرة عرضية من اوناجم ناحية اليمين كاد ان يقابلها محمود علاء ولكن تخرج ضربة مرمى في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

ويحصل المقاصة على ضربة حرة يلعبها محمد ابراهيم ودفاع الزمالك يتصدى وترتد ومتابعة من التوني وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 26 من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بهجمة منظمة ويحصل على ركلة ركنية من الجهة اليسرى ينفذها زيزو بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليبعدها دفاع المقاصة ويرد الفريق بهجمة من إيدو موسيس لكن يبعدها الونش بثبات .

ويأمر الحكم بإيقاف اللعب في الدقيقة 30 لتناول السوائل والتقاط الأنفاس ويعود ويستأنف اللعب ولكن في وسط الملعب دون خطورة .

ويحاول المقاصة عن طريق محمد إبراهين الذي لعب كرة عرضية أرضية سددها عبد الله مجدي من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

ويواصل الزمالك محاولاته وتضيع فرصة محققة بعد كرة عرضية من عبد الشافي ويقابلها مصطفي محمد بلمسة ويقابلها زيزو بتسديدة قوية ولكن تمر اعلى مرمى المقاصة في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

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وتهدأ المباراة قليلا بتمريرات وسط الملعب ومحاولات لفتح جبهة عن طريق أوناجم في الجانب الأيمن ومر بكرة من دفاع المقاصة وحولها عرضية لكنها مرت بعيدا عن الجميع في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وتمر الدقائق الأخيرة من الشوط بدون خطورة من جانب الفريقين وحاول المقاصة بعرضية من موسيس ناحية اليمين على حدود منطقة الجزاء ولكن محمود علاء يتصدى للكرة .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع تمر بدون خطورة من جانب الفريقين لينتهي الشوط بتعادل سلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني ساد الهدوء أجواء المباراة وهجمة بعد عرضية من اوناجم ويقابلها مصطفى محمد بلمسة داخل منطقة الجزاء وسط مراقبة من دفاع المقاصة وتخرج ضربة مرمى في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

ويعود الهدوء للمباراة من جديد وانحصار اللعب في وسط الملعب و تسديدة من محمد إبراهيم تمر ضعيفة بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد أبو جبل.

وإنطلاقة من محمد أوناجم من الجهة اليمنى ولكن تطول وتخرج ركلة مرمى لصالح المقاصة بعدها يتوقف اللعب لمتابعة تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء للزمالك لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته وإنطلاقة رائعة من مصطفي محمد الذي يراوغ ببراعة ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تمر قريبة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 60 من عمر المباراة .

عرضية من اوناجم من خارج منطقة الجزاء ولكن يقابلها احد وتنتهى رمية تماس ويرد المقاصة بهجمة بعد عرضية من صلاح ريكو ناحية اليمين ويقابلها موسيس برأسية داخل المنطقة وتمر بجوار مرمى ابو جبل في الدقيقة 66 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الزمالك الهجومية رغم تمركز المقاصة في الجانب الدفاعي ويحصل الفريق على ضربة حرة وعرضية من زيزو خارج منطقة الجزاء وحكم المباراة يحتسب تسلل على مصطفى محمد .

ويمرر أشرف بن شرقي عرضية متقنة من ضربة حرة للزمالك خارج منطقة الجزاء وابعاد من حارس المقاصة بصعوبة في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ويمرر لاعبو الزمالك الكرة بوسط الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع المقاصة بعدها تتوقف المباراة لإصابة محمد عبد الشافي بعد تدخل قوي من عصام صبحي لكنه يعود ويكمل المباراة .

وفي الدقيقة 82 دفع كارتيرون بحسام أشرف وكاسونجو بدلا من أشرف بن شرقي وزيزو لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .

وبمجرد نزول الثنائي كاد أن يسجلا هدف التقدم وانطلق كاسونجو ومررها لأشرف في المنطقة وسددها قوية ردها الحارس لتصل لكاسونجو في الجانب الأيسر يسددها من جديد وينقذها الحارس مجددا لركنية وتضيع معها فرصة محققة للفريق .

ويحاول الزمالك مجددا بتسديدة قوية من مصطفي محمد من مسافة بعيدة وتمر اعلى مرمى المقاصة بعدها عرضية من اوناجم ناحية اليمين ويقابلها مصطفى محمد براسية وانقاذ من محمود حمدي حارس المقاصة .

ويدفع كارتيرون بأسامة فيصل بدلا من فرجاني ساسي في الدقيقة 89 على أمل تكثيف الهجوم في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة .

وأسفرت محاولات الزمالك الهجومية عن حصد الثلاث نقاط وهدف الفوز في الوقت القاتل يمر أوناجم من الجانب الأيمن يمررها عرضية يحاول عليها أسامة فيصل بين دربكة في دفاعات المقاصة لتصل لحسام أشرف الذي يسددها مباشرة في الشباك معلنا فوز الزمالك بالوقت بدل الضائع .