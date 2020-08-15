رياضة | بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني قد طفح الكيل في البقاء داخل جدران الكامب نو، طويلًا خاصة بعد الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن النجم الأرجنتيني قد أستقر بشكل كبير علي وجهته المقبلة، بعد أن تأكد صعوده الاستمرار في البلوغرانا، وسط تلك الظروف التي يعيشها النادي، في الفترة الأخيرة .

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واوضحت التقارير أن ميسي قد استقر علي الرحيل الى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وجاء اختيار نجم التانغو علي ذلك التوقيت، للرحيل عن برشلونة بشكل مجاني، وايضا الاستمرار مع برشلونة في تلك الفترة الانتقالية بعد إقتراب رحيل جوزيف ماريا بارتوميو، وإجراء انتخابات مبكرة .

ويمكن للنجم الارجنتيني البقاء في برشلونة في حال القيام بمشروع جديد بإستقالته بارتوميو من رئاسة النادي وبدء النادي مشروعه الجديد، تحت قيادة تشافي هيرنانديز .