رياضة | الرجاء المغربي يصر على التعاقد مع نجم الزمالك نهائيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يصر على التعاقد مع نجم الزمالك نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية مغربية، أن جمال سلامي، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي، طالب إدارة ناديه بضرورة ضم حميد أحداد، المعار من نادي الزمالك لنهاية الموسم الجاري بشكل نهائي.

وذكر موقع le360 المغربي، أن مجلس إدارة الرجاء يصر على استمرار احداد مع الفريق، كما يسعى مجلس الإدارة لتقديم عرض رسمي لشراءه من الزمالك.

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وتابع الموقع المغربي: "أن إدارة الرجاء تسعى للاحتفاظ بشكل نهائي بـ أحداد، ولكن ذلك الأمر لا يعني التفريط في خدمات سفيان رحيمي نجم الفريق".

وأكمل: "الرجاء يسعى للإبقاء على أحداد لمدة موسم آخر على الأقل، أو عن طريق ضم اللاعب بشكل نهائي من الزمالك ولكن "وفق شروط مالية مقبولة".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.