رياضة | قبل المعركة المُنتظرة.. ماذا يفعل باريس سان جيرمان أمام الأندية الألمانية ؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل المعركة المُنتظرة.. ماذا يفعل باريس سان جيرمان أمام الأندية الألمانية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره لايبزيج الألماني، في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 18 أغسطس الجاري، في العاصمة البرتغالية "لشبونة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تأهل فريق باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطي فريق أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي بالفوز عليه 2/1، بينما صعد فريق لايبزيج لهذا الدور بعدما أطاح بفريق أتليتكو مدريد خارج البطولة بعدما تغلب عليه بنفس النتيجة.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان أمام الأندية الألمانية:

واجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 5 أندية ألمانية (بايرن ميونيخ – بوروسيا دورتموند – باير ليفركوزون – فولفسبورج – بوروسيا دورتموند - شالكة) في 17 مواجهة رسمية، فاز الفريق الباريسي 10 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في مباراتين.

التقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ الألماني في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز في 5 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.

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بينما تقابل مع فريق باير ليفركوزون في مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز فيهما بنتيجة 4/0، و2/1 على الترتيب.

وجمعت فريق باريس سان جيرمان مباراتين مع فريق فولفسبورج في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، فاز بهما ايضًا بنتيجة 2/0، 3/1 على الترتيب.

كما التقي بطل فرنسا مع بوروسيا دورتموند الألماني في 4 مباريات (مباراتين بدوري أبطال أوروبا – مباراتين بالدوري الأوروبي)، فاز مباراة وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل لاعبو سان جيرمان 4 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وخاض باريس سان جيرمان مباراة وحيدة ضد فريق شالكة الألماني في كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008، خسرها الفريق الباريسي بنتيجة 3 / 1.

ولم يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره لايبزيج الألماني في أي مواجهة رسمية سابقة، وستكون مباراة الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي الأولي بين الفريقين، ويتطلع كلاهما لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية والمنافسة على اللقب.