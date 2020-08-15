رياضة | نجم أتلتيكو مدريد على أعتاب آرسنال

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد على أعتاب آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يستعد للإعلان الرسمي عن تعاقده مع الغاني توماس بارتي نجم خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ستار البريطانية بأن آرسنال توصل لإتفاق مع توماس بارتي على شروطه الشخصية، حيث سيوقع على عقد مع المدفعجية يمتد حتى 2024.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال وافق على دفع الشرط الجزائي في عقد بارتي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توماس بارتي البالغ من العمر 27 عامًا من خريجي أتلتيكو مدريد وخاض مع الفريق الأول حتى الآن 185 مباراة في جميع البطولات وسجل 16 هدفًا وصنع 12 هدف آخرين.