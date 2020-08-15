رياضة | شيكابالا يؤازر الزمالك أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شيكابالا يؤازر الزمالك أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بالنادي علي التواجد في استاد القاهرة من أجل مؤازرة ودعم الزمالك في المواجهة التي تجمعه حاليا بمصر المقاصة.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

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ويحتل حاليا فريق الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويغيب شيكابالا عن المشاركة مع الزمالك بسبب إيقافه من قبل اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر ضد الأهلي.