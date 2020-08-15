رياضة | يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد أستقر على صفقة المهاجم الجديد، الذي من المنظر قيادة السيدة العجوز الموسم المقبل .

وفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن السيدة العجوز قد استقرت علي التعاقد مع دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا الإيطالي، وذلك بناء على توصية من أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للفريق.

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وكانت تداول تقارير صحفية العديد من الأسماء مثل راؤول خيمينيز من وولفرهامبتون وأركاديوش ميليك من أجل خلافه غونزالو هيغواين الموسم المقبل.

وأوضح الموقع أن البيانكونيري كان يتابع خطوات زاباتا منذ أكثر من عام عندما عقدت الإدارة الرياضية جلسة مع ممثليه لمعرفة مدى توافر الحصول على خدماته.

يذكر أن المهاجم الكولومبي قد صرح مسبقًا برغبته في اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الذي كان قريبا جدا من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم اولا تفوق إيموبيلي .