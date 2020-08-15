رياضة | حسام البدري يحضر مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام البدري يحضر مباراة الزمالك ومصر للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، على التواجد في مقصورة إستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في ضمن منافسات الأسبوع ال١٩ من مسابقة الدوري الممتاز.

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ورافق المدير الفني من أعضاء جهازه المعاون، سيد معوض مدرب المنتخب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي، وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمتابعة مباريات الدوري الممتاز ومشاهدة اللاعبين المرشحين للدخول ضمن دائرة الاختيارات استعدادا لأول توقف دولي.

وينتظر الجهاز الفني تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لمشوار المنتخب خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم.