رياضة | الهلال يسحق العدالة ويقترب من التتويج بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال يسحق العدالة ويقترب من التتويج بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الهلال فوزًا عريضًا على العدالة، بأربعة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الهلال بهدف سجله بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 30 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 75 ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 79، واختتم عمر خريبين أهداف الهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة حصول راضي الراضي لاعب العدالة على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد العدالة عند 20 نقطة في المركز السادس عشر الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق العدالة، الذي تراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الهلال مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 23 والتي شهدت أول هجمة خطيرة للهلال عندما مرر سالم الدوسري الكرة سيبستيان جيوفينكو الذي مررها مرة أخرى للدوسري داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد الدوسري كرة قوية لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية لمرمى الحارس علي المزيدي.

استمرت محاولات الهلال الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم وسط دفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي العدالة.

وفي الدقيقة 30 سجل بافيتيمبي جوميز هدف التقدم للهلال عندما مرر سالم الدوسري كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى قابلها جوميز بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس علي المزيدي.

استمرت سيطرة الهلال على مجريات اللقاء بعد تسجيله للهدف الأول وذلك في محاولة لتسجيل هدف ثاني يؤمن به تقدمه، مستغلا استسلام العدالة للدفاع وعدم وجود محاولات هجومية حقيقية لتهديد مرمى الهلال.

ومع ذلك وجد الهلال صعوبة كبيرة في اختراق دفاع العدالة خاصة وأن أغلب لاعبي العدالة كانوا يتواجدون في منتصف ملعبهم، وهو ما جعل اللعب ينحصر في وسط الملعب.

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وظل اللعب منحصر في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق العدالة عن حذره الدفاعي قليلا وبادل فريق الهلال للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل في الوقت واصل الهلال محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني يؤمن به تقدمه.

ورغم محاولات الفريقين الهجومية إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 59 والتي كادت أن تشهد تسجيل الهلال للهدف الثاني عندما لعبت كرة طولية حيث خرج علي المزيدي حارس العدالة بشكل خاطئ ليحصل جوميز على الكرة وسددها باتجاه المرمى الخالي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ورد العدالة في الدقيقة 62 حيث كاد أن يسجل هدف التعادل عندما توغل أداما تراوري بالكرة من الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى نايف هزازي داخل منطقة الجزاء حيث سدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

وألغى الحكم هدفا للهلال في الدقيقة 65 بداع التسلل بعدما سدد سالم الدوسري الكرة لتصطدم بقدم أحد مدافعي العدالة لترتد إلى أندري كاريلو داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة الحارس لكنه مررها إلى جوميز الذي وضعها إلى داخل المرمى بسهولة، لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل جوميز.

وفي الدقيقة 72 أنقذت العارضة فريق الهلال من تلقي هدف التعادل عندما سدد أداما تراوري، لاعب العدالة، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس عبد الله المعيوف.

وفي الدقيقة 75 سجل جوميز الهدف الثاني له وللهلال عندما مرر سالم الدوسري كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء ليقابلها جوميز بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

وشهدت الدقيقة 79 تسجيل سالم الدوسري للهدف الثالث للهلال عندما توغل بالكرة من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة جزاء العدالة من الناحية اليسرى وسدد كرة متقنة عانقت الشباك.

بعد الهدف، استسلم فريق العدالة تماما للاعبي الهلال الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء وتوالت محاولاتهم الهجومية لتسجيل هدف رابع.

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال بعدما قام راضي الراضي مدافع العدالة بعرقلة صالح الشهري داخل منطقة الجزاء، ليحصل لاعب العدالة على البطاقة الحمراء، وسدد عمر خريبين ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الرابع للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال 4 / صفر.