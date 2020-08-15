رياضة | جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليون

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستدخل مباراته أمام أولمبيك ليون الفرنسي، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.

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خط الدفاع: والكر - جارسيا - لابورت - كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - فيرناندينيو - كيفين دي بروين - جوندوجان - رحيم سترلينج.

خط الهجوم: جابريل جيسوس.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة في دور النصف نهائي فريق بايرن ميونخ الألماني والذي فاز بالأمس على برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2.