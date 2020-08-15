رياضة | وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادر شوقي وكيل رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي السابق والمنتقل حديثاً إلى نادي بيراميدز في الموسم المقبل عن مفاجأة من العيار الثقيل.

وكتب نادر شوقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" :" اتمني التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة و لن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين".

واتفق رمضان صبحي على الانتقال إلى بيراميدز مقابل 100 مليون جنيه في 3 مواسم مقبلة عقب انتهاء إعارته من هيدرسيفلد الإنجليزي إلى النادي الأهلي.

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