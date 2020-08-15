رياضة | زيدان سبب موافقة أوديجارد على العودة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان سبب موافقة أوديجارد على العودة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النرويجي مارتن أوديجارد وافق على العودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني على الرغم من رغبته السابقة في إستكمال إعارته إلى ريال سوسيداد الإسباني.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن أوديجارد انتقل إلى سوسيداد مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادمًا من ريال مدريد، حيث قدم مستوى رائعاً في الموسم الأول وساهم مع الفريق الإسباني في حجز بطاقة المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أوديجارد تفاجأ للغاية بتلقي مكالمة من زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يطلب منه العودة إلى النادي، حيث لم يتوقع أبدًا ذلك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أوديجارد عندما تلقى مكالمة زيدان كان يقضي إجازته في النرويج ويستعد لخوض الموسم الثاني مع ريال سوسيداد كما كان مخططًا لكن في النهاية تمكن المدير الفني للملكي من إقناع النجم النرويجي بالعودة إلى سانتياجو برنابيو ليحصل على فرصته أخيرًا.ونوهت الصحيفة الإسبانية أن أوديجارد شارك في 36 مباراة في جميع البطولات مع ريال سوسيداد في الموسم المنصرم، حيث سجل 7 أهداف وصنع 9 أهداف آخرين.