رياضة | بعد تأهله لنصف نهائي الأبطال.. 10 معلومات لا تعرفها عن ناجلسمان قائد صحوة لايبزيج

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تأهله لنصف نهائي الأبطال.. 10 معلومات لا تعرفها عن ناجلسمان قائد صحوة لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المدرب الشاب يوليان ناجلسمان فريقه لايبزيج الألماني للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في تاريخ النادي، بعدما تغلب على فريق أتليتكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية.

وأصبح الألماني "ناجلسمان" أصغر مدرب في تاريخ بطولة دوري أبطال أورويا يتأهل للدور نصف النهائي حيث يبلغ عمره حاليًا (33 عامًا و20 يومًا)، وينتظر فريقه لايبزيج مواجهة نارية ضد باريس سان جيرمان في الدور قبل النهائي، ويتطلع تحقيق مفاجأة مدوية ويصعد بفريقه لنهائي البطولة لأول مرة في التاريخ.

من هو يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج الألماني؟

- يوليان ناجلسمان لاعب كرة قدم ألماني من مواليد 23 يوليو 1987 بمدينة "لاندسبرغ" الألمانية، وكان يلعب في مركز الدفاع خلال مشواره الكروي القصير في الملاعب.

- لعب ناجلسمان ضمن صفوف أندية أوجسبورج وميونيخ 1860 خلال فترة الشباب، لكنه تعرض لإصابة قوية في الركبة تسببت في انتهاء مسيرته الكروية مبكرًا عام 2007، وعمره كان لم يتجاوز الـ19 عامًا.

- بعد اعتزاله كرة القدم قرر الابتعاد عن عالم الساحرة المستديرة تمامًا، واتجه لدراسة "إدارة الأعمال" واستمر لمدة 4 فصول دراسية، ولكن أقنعه توماس توخيل مدرب رديف فريق أوجسبورج وقتها العمل معه محلل أداء، ليقرر تغيير مجال دراسته لـ"علوم الرياضة" وبدأ عمله مع "توخيل".

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- تولي ناجلسمان تدريب بعض فرق الناشئين في أندية جنوب غرب ألمانيا، كما قاد فريق هوفنهايم تحت 19 عامًا وتوج معه بلقب الدوري الألماني للشباب موسم 2013 / 2014.

- شغل المدرب الألماني الشاب، منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق هوفنهايم موسم 2012 / 2013، مع المدرب ماركو كورز، وبعده مع المدرب ماركوس جيسدول.

- تولي ناجلسمان تدريب الفريق الأول بنادي هوفنهايم الألماني في فبراير 2016، ليصبح أصغر مدرب دائم في تاريخ الدوري الألماني، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط، وقاده للمركز الرابع بالبوندسليجا في موسم 2016 / 2017 ليتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في تاريخه.

- قاد ناجلسمان فريق هوفنهايم في 136 مباراة بمختلف البطولات خلال فترة تدريبه للفريق، حقق 55 انتصارا، وخسر 38 مباراة، وتعادل في 43 مباراة، سجل فريقه 257 هدفا، واستقبلت شباكه 197 هدفا.

- يعد يوليان ناجلسمان أصغر مدرب في التاريخ يخوض 100 مباراة في الدوري الألماني.

- رفض المدرب الألماني عرضًا لتدريب ريال مدريد خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان عام 2018، وبرر ذلك بأنه لا يزال صغيرًا والوقت ليس مناسبًا لقيادة فريق كبير بحجم الريال وأنه يحتاج لاكتساب مزيد من الخبرات.

- تولي المدرب الألماني الشاب تدريب فريق لايبزيج في يوليو 2019 بعقد مدته 4 سنوات، وقاد الفريق في 46 مباراة فاز في 26 مباراة، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 14 مباراة، وقاد الفريق للصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في تاريخه.