شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: تمنيت انتهاء مسيرتي مع الأهلي بشكل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه كان يتمنى أن تنتهي مسيرته مع القلعة الحمراء بشكل أفضل.

وأضاف عماد متعب خلال وجوده في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والمقاصة، على قناة أون تايم سبورتس: «من المهم للغاية أن يهتم الأهلي بنهاية لاعبيه الذين أعطوه الكثير، من المهم للناشئ أن يرى كيف ينهي اللاعب مسيرته مع الأهلي بعد سنوات طويلة أدى خلالها بكل صدق وأمانة».

وأضاف: «ليس شرطا أن يكون التكريم ماديا بالضرورة. تكريم مثل الذي كان سيحدث مع حسام عاشور، لكن بشرط أن تتوفر لائحة محددة داخل النادى بشروط معينة لمن لعب سنوات معينة وشارك بنسب معينة وساهم في عدد بطولات معين، ليس بطولة أو بطولتين».