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شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيجه يكشف كواليس غرف خلع ملابس بايرن ميونيخ عقب انتصار القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كواليس غرفة ملابس الفريق البافاري في ليلة الفوز التاريخي على برشلونة 8-2، مساء أمس الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال رومينيجه لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «ذهبت إلى غرفة الملابس عقب المباراة، وتوقعت أن اللاعبين يحتفلون بهذا الانتصار المجيد، لكني وجدتهم هادئين ومركزين، لكي يكونوا جاهزين للمباراة القادمة».
وأثنى رومينيجه على رغبة لاعبي البايرن في تقديم كرة جميلة جذابة، مضيفًا: «لقد فعلوا ذلك بالأمس بطريقة مذهلة منذ الدقيقة الأولى».
وأشار إلى الانسجام الواضح بين المدرب الألماني هانز فليك ولاعبي بايرن، وهو ما وصفه بأنه من النادر رؤيته، قائلًا: «كرة القدم الألمانية ليست جذابة عادة، لكن فليك غيّر كل شيء منذ توليه المهمة». وينتظر البايرن معرفة الفائز من مباراة الليلة بين مانشستر سيتي وليون الفرنسي، ليلتقي به الأربعاء المقبل في نصف نهائي دوري الأبطال.
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