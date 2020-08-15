شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم نجم أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع مانشستر يونايتد اللاعب ساؤول نيجويز، نجم خط وسط أتلتيكو مدريد، على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مانشستر يونايتد عاد للاهتمام بساؤول، خاصةً بعد خروج أتلتيكو المفاجئ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد لايبزيج.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساؤول من جانبه، حريص على مرافقة لاعبي وسط اليونايتد، بول بوجبا وبرونو فيرنانديز.

وكان بوجبا قريبا من مغادرة أولد ترافورد، هذا الصيف، لكن وصول فيرنانديز في يناير الماضي، أعطى الشياطين الحمر دفعة حقيقية، ليحجزوا مقعدًا في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويستعد مانشستر يونايتد لتقديم أجرًا للدولي الإسباني، يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، من أجل إقناعه بالرحيل عن الأتليتي.

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