شكرا لقرائتكم خبر عن «ويليان» يكشف أسباب انتقاله إلى أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرازيلي ويليان عن سعادته بالانتقال إلى صفوف أرسنال، بعدما أعلن المدفعجية، عن التعاقد مع لاعب تشيلسى السابق لـ3 أعوام.

وقال ويليان فى تصريحات نقلها موقع سكاى سبورتس: «قررت الانضمام إلى أرسنال لكونه أحد أكبر الأندية فى العالم، ويملك مشروعًا جديدًا مع ميكيل أرتيتا».

وأضاف: «أعتقد أن النادى يستحق أن يلمع من جديد، وأريد أن أكون جزءا من هذا المشروع، وأن أكون جزءا من عائلة أرسنال المذهلة، أنا سعيد للغاية للقيام بذلك».

وتابع: «أتيت للفوز بالبطولات، فهذا النادى يستحق حصد الألقاب مرة أخرى، وأرى أنه علينا تقديم أفضل ما لدينا للفوز بكل مباراة».

وأكد: «دائمًا ما أتدرب بقوة وأدخل أرض الملعب لتقديم 100% مما لدىّ لمساعدة الفريق والفوز بالمباريات والألقاب أيضًا».

بدوره قال أرتيتا، مدرب أرسنال عن الصفقة: «أعتقد أنه لاعب قادر على صناعة الفارق لنا، تابعناه فى الشهور الماضية، وكانت لدينا رغبة واضحة فى تدعيم وسط ملعبنا الهجومى ومركز الجناح».

وأضاف: «ويليان لاعب يمنحنا خيارات عديدة، وبإمكانه اللعب فى 3 أو 4 مراكز مختلفة».

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وواصل: «إنه يملك الخبرة فى كل شىء فى كرة القدم، ولا يزال يملك الطموح والمساهمة فى إعادة هذا النادى إلى المكان الذى ينتمى إليه، انبهرت بكل محادثاتى معه، ورغبته فى القدوم إلى هنا».