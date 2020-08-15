شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ريال مدريد يُجهز لإقالة «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن مسؤولي ريال مدريد يتابعون عن كثب جوليان ناجلسمان، المدير الفنى لفريق لايبزيج الألمانى، من أجل التعاقد معه فى الموسم المقبل، لاسيما بعد الإنجاز الكبير الذى حققه فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

وكان ناجلسمان قد نجح فى قيادة لايبزيج إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، عقب التغلب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين فى ريال مدريد يتابعون ناجلسمان منذ فترة، وما حدث فى دورى الأبطال لم يفاجئهم.

وكانت تقارير تتحدث عن إقالة زين الدين زيدان من قيادة ريال مدريد خلال الأشهر الأولى من الموسم الحالى، عقب أكثر من تعثر فى الليجا ودورى الأبطال.

وبات ناجلسمان أصغر مدرب على الإطلاق يصل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وذلك بعمر 33 عامًا و21 يومًا.

وكان صاحب الـ32 عامًا قد تعلّم من كلوب كيفية قهر المدربين الكبار، واستحضر روحه ليتغلب على مورينيو المخضرم؛ فخلال تصريحات سابقة للألمانى الشاب أكد أنه يتابع مباريات ليفربول بشكل جيد ويحاول استنساخ تجربة مواطنه كلوب.

وأضاف الألمانى: «أشاهد الكثير من مباريات ليفربول، لقد تطوروا بشكل جيد، خاصة فى الاستحواذ على الكرة والتنوع فى أساليب اللعب».

وأضاف: «فى أول موسمين تحت قيادة كلوب، الأمر كان يتعلق بالهجمات المرتدة، وخلق هجمات مختلفة، هذه هى نفس العملية التى نمر بها الآن فى لايبزيج، نحاول اللعب على نطاق واسع، ولا نعتمد فقط على الضغط والهجمات المرتدة».

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وواصل: «إذا كنت تريد أن تكون مدربًا جيدًا، فعليك مُشاهدة مباريات ليفربول، ما يفعلونه لا يُصدق، مبارياتهم هى المباريات التى يمُكنك التعلم منها، والأهم من ذلك، هو ما يمكنك استخلاصه من عقلية يورجن كلوب».

مسيرة ناجلسمان التدريبية ليست كبيرة، ولا تحمل فى طياتها البطولات، فالألمانى اقتحم عالم التدريب كمدرب لفريق هوفنهايم تحت 19 عامًا، ثم تمت الاستعانة بخدماته فى الفريق الأول فى فبراير 2016.

وتسلّم المهمة الفنية للايبزيج الألمانى مطلع الموسم الجارى، وقاد الفريق خلال 36 مباراة فقط حتى الآن بمختلف البطولات، لم يخسر سوى 5 مباريات فقط.