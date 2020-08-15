الشوط الأول: مانشستر سيتي (0)-(0) ليون.. ربع نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقى فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي، مع نظيره ليون الفرنسي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب جوزيه ألفالادي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل مانشستر سيتي: حراسة المرمى: إيدرسون. الدفاع: كانسيلو- لابورت- جارسيا- كالي واكر. الوسط: رودريجو- جوندوجان- فيرناندينيو. الهجوم: ستيرلنج- خيسوس- دي بروين. تشكيل ليون: حراسة المرمى: لوبيز. الدفاع: دينايير- مارسيلو- مارسال. الوسط: دوبوا- كاكيري- برونو- حسام عوار- كورني. Advertisements الهجوم: ديباي- إكامبي. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د24: كورنيه يسجل الهدف الأول لصالح ليون الوضع في مصر

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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