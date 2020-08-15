شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يؤازر الزمالك أمام المقاصة من مدرجات استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التواجد في استاد القاهرة من أجل مؤازرة ودعم الزمالك أمام المقاصة.
ويواجه الزمالك فريق المقاصة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.
ويغيب شيكابالا عن المواجهة بسبب تعرضه للإيقاف ثمانية مباريات على خلفية العقوبات التي وقعت على لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري في الإمارات.
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