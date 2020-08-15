شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز غدا الأحد. ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - رجب بكار - محمد عطوة - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - محمد فتحي - محمود حمادة - عمر العيوني Advertisements خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس الوضع في مصر

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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