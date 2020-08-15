شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج الطلائع بالدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، فريق طلائع الجيش، عند الثامنة مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز، وذلك على أرض ملعب الدفاع الجوى.

يدخل أصحاب الأرض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الجولة الماضية على طنطا بثلاثية نظيفة وهو الفوز الثالث على التوالى والذى وضعه فى المركز الثانى، ويسعى الجهاز الفنى لمواصلة الانتصارات فى ظل رغبة اللاعبين فى تحقيق ذلك.

فى المقابل، يدخل طلائع الجيش المباراة تحت قيادة عبدالحميد بسيونى، سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية، تدعم موقف الفريق وتدفعه بعيدا عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط، ويحتل الفريق المركز السادس عشر بـ17 نقطة بعد فشله فى تحقيق الفوز فى آخر ثلاث جولات أمام الأهلى وإنبى والمقاولون مما وضعه فى مأزق.