شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات متبادلة بين اتحاد الكرة والمصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الاتهامات المتبادلة بين مسؤولي اتحاد الكرة من جانب ومجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، حيث واصل الجانبان إلقاء التهم والتهديد باللجوء إلى الاتحاد الدولي.

وقرر مجلس إدارة النادي البورسعيدى تكليف المحامى، نصر عزام، بشكوى اتحاد الكرة لدى الاتحاد الدولي، بعد قرار خصم ثلاث نقاط من الفريق لعدم خوضه مباراة الإسماعيلى، التي تم احتساب نتيجتها لصالح «الدراويش»، ليفاجئه وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، باتهام «المصرى» بتزوير مسحة حارسه، أحمد مسعود، مؤكدًا أن هناك عقوبات قاسية ستطول الفريق البورسعيدى على فعلته.

من جانبه، أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، أن مجلس إدارة النادى واللاعبين والجهاز الفنى والجماهير البورسعيدية في حالة صدمة شديدة من تعنت وتعسف- «حسب وصفه»- اتحاد الكرة ضد ناديه.

وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: إن ناديه كلف رسميًا نصر عزام ببدء مقاضاة اتحاد الكرة لإلغاء جميع القرارات السابقة ضد النادى. وفجّر «العطار» مفاجأة بتأكيده أن المصري قام بتزوير مسحة «كورونا» لحارسه، أحمد مسعود، وهو ما تم إثباته، خصوصًا بعد تصريح الحارس بأن المسحة التي أُجريت له جاءت سلبية، عكس ما أعلنه ناديه.