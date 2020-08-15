شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يقترب من الرحيل عن ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عدم توصل النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش إلى اتفاق نهائي مع إدارة ميلان من أجل تجديد عقده مع النادي، والذي انتهى بنهاية الموسم 2019 – 2020.
وكان النجم السويدي قد إنضم إلى صفوف ميلان في الشتاء الماضي، بعد نهاية مشواره مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.
وقالت الصحيفة إن هناك خلاف بين السويدى إبراهيموفيتش وإدارة ميلان على قيمة الراتب الذي سيحصل عليه إبرا في الموسم المقبل، حيث حددت إدارة الروسونيرى، مبلغ 6 ملايين سنويا، بينما يطلب النجم السويدى، الحصول على 7.5 مليون يورو.
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