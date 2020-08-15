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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سترلينغ يقترب من دخول التاريخ في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
يقترب نجم نادي مانشستر سيتي الانكليزي رحيم ستيرلينغ من تحقيق رقماً مميزاً مع المشاركة في مباراته الـ 50 في دوري أبطال أوروبا عبر مسيرته الكروية، وذلك خلال مواجهة ليون الفرنسي.
وسيلعب ستيرلينغ مباراته الـ 50 بعمر الـ 25 عامًا و251 يومًا، ليصبح رحيم هو ثاني أصغر لاعب إنكليزي في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يصل إلى هذا الرقم.
ويعد واين روني، أسطورة نادي مانشستر يونايتد ولاعب نادي دي سي يونايتد الأميركي الحالي، أصغر لاعب إنكليزي يشارك في 50 مباراة بدوري الأبطال، وذلك في عام 2010 بعمر الـ 24 عامًا و115 يومًا.
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