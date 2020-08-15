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سترلينغ يقترب من دخول التاريخ في دوري الابطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

يقترب نجم نادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ​رحيم ستيرلينغ​ من تحقيق رقماً مميزاً مع المشاركة في مباراته الـ 50 في ​​ عبر مسيرته الكروية، وذلك خلال مواجهة ليون الفرنسي.

وسيلعب ستيرلينغ مباراته الـ 50 بعمر الـ 25 عامًا و251 يومًا، ليصبح رحيم هو ثاني أصغر لاعب إنكليزي في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يصل إلى هذا الرقم.

ويعد ​واين روني​، أسطورة نادي مانشستر يونايتد ولاعب نادي دي سي يونايتد الأميركي الحالي، أصغر لاعب إنكليزي يشارك في 50 مباراة بدوري الأبطال، وذلك في عام 2010 بعمر الـ 24 عامًا و115 يومًا.

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