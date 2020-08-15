- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم بوروسيا دورتموند يحدد موعد تعليق الحذاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
أشار نجم بوروسيا دورتموند لوكاس بيتشيك إلى أن هذا الموسم سيكون الأخير له ليعتزل بعده كرة القدم.
وأوضح بيتشيك، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أعزائي مشجعي بوروسيا دورتموند، سيكون موسم 2020/2021 هو الموسم الأخير لي كلاعب كرة قدم محترف".
وأضاف: "أريد أن أستمتع بهذا الموسم قدر الإمكان، في السنوات القليلة الماضية أحببت دائماً تحمل المسؤولية مع بعض زملائي وقيادة الفريق وأيضاً کنائب للقائد، الآن أود أن أساعد الآخرين على المشاركة لهذا السبب قررت التنازل عن منصب نائب القائد، لكنني سأستمر في تقديم المساعدة لأنني أعلم أن رأيي له قيمة في غرفة تغيير الملابس".
وختم بيتشيك: "سأكون منفتحاً لاستفسارات اللاعبين الشباب، بشأن أي شيء يريدون معرفته".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم بوروسيا دورتموند يحدد موعد تعليق الحذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.