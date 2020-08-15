نجم بوروسيا دورتموند يحدد موعد تعليق الحذاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

أشار نجم ​بوروسيا دورتموند​ ​لوكاس بيتشيك​ إلى أن هذا الموسم سيكون الأخير له ليعتزل بعده كرة القدم.

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وأوضح بيتشيك، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أعزائي مشجعي بوروسيا دورتموند، سيكون موسم 2020/2021 هو الموسم الأخير لي كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف: "أريد أن أستمتع بهذا الموسم قدر الإمكان، في السنوات القليلة الماضية أحببت دائماً تحمل المسؤولية مع بعض زملائي وقيادة الفريق وأيضاً کنائب للقائد، الآن أود أن أساعد الآخرين على المشاركة لهذا السبب قررت التنازل عن منصب نائب القائد، لكنني سأستمر في تقديم المساعدة لأنني أعلم أن رأيي له قيمة في غرفة تغيير الملابس".

وختم بيتشيك: "سأكون منفتحاً لاستفسارات اللاعبين الشباب، بشأن أي شيء يريدون معرفته".