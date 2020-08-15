حميديتش: نريد تحقيق المزيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

اكد المدير الرياضي لنادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني ​حسن صالح حميديتش​ انه يتوجب على اللاعبين بمواصلة العمل الجاد في المباريات القادمة ب​دوري أبطال أوروبا​.

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ونشر الموقع النادي الرسمي تصريحات حميديتش التي اتت على الشكل التالي: "أظهر بطل ألمانيا أداءً لا يُصدق تقريبًا ولم يمنح الفريق الأسباني أي فرصة للعودة إلى مجريات اللقاء".

وأضاف: "كان من دواعي سروري مشاهدة الأولاد يلعبون بهذه الطريقة الرائعه لقد كان الشوط الأول مجنونًا".

واختتم: "بدأنا بشكل جيد، حتى مع التعادل السخيف، وكان الشوط الأول مجنونًا، وشعرت أن كل تسديدة كانت هدفًا، إنه لأمر خاص أن تهزم فريقًا مثل ​برشلونة​ بهذا الشكل، لكننا لن ننجرف بعيدًا حسب النتيجة، نحن سعداء حقًا، لكننا نريد المزيد".