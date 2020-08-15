- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حميديتش: نريد تحقيق المزيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
اكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الالماني حسن صالح حميديتش انه يتوجب على اللاعبين بمواصلة العمل الجاد في المباريات القادمة بدوري أبطال أوروبا.
ونشر الموقع النادي الرسمي تصريحات حميديتش التي اتت على الشكل التالي: "أظهر بطل ألمانيا أداءً لا يُصدق تقريبًا ولم يمنح الفريق الأسباني أي فرصة للعودة إلى مجريات اللقاء".
وأضاف: "كان من دواعي سروري مشاهدة الأولاد يلعبون بهذه الطريقة الرائعه لقد كان الشوط الأول مجنونًا".
واختتم: "بدأنا بشكل جيد، حتى مع التعادل السخيف، وكان الشوط الأول مجنونًا، وشعرت أن كل تسديدة كانت هدفًا، إنه لأمر خاص أن تهزم فريقًا مثل برشلونة بهذا الشكل، لكننا لن ننجرف بعيدًا حسب النتيجة، نحن سعداء حقًا، لكننا نريد المزيد".
كانت هذه تفاصيل خبر حميديتش: نريد تحقيق المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.